Франция обозвала британцев, объясняя отказ отзывать посла из Лондона 

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона. Он обозвал британцев «оппортунистами» (следующими своим интересам, в том числе обманным путём. — NEWS.ru.) и отметил, что консультироваться с послом в Великобритании просто не было смысла.

Мы отозвали наших послов (из США и Австралии), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений, — сказал Ле Дриан.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление французского министра. Он считает, что в Париже «знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт». При этом в отношениях с США и Австралией они открыли для себя много нового.

Пушков считает, что Европу удивлял Дональд Трамп и политики Евросоюза надеялись, что при Байдене всё изменится: трансатлантические отношения вернутся в старые добрые времена. Но приоритеты американцев изменились. Теперь у США другие задачи, ничего уже не будет как прежде, считает сенатор.

17 сентября 2021 года французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что с дипломатами будут обсуждать те заявления, которые были озвучены во время совместной пресс-конференции США, Австралии и Великобритании накануне.