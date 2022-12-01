Франция неофициально признала невозможность впредь помогать Киеву Politico: Франция истощила свои ресурсы и не сможет больше помогать Киеву в военном плане

Фото: imago-images.de/Global Look Press

На неофициальном уровне Франция признает, что страна больше не может помогать Киеву, поставляя оружие, пишет со ссылкой на источники издание Politico. Отмечается, что сложившаяся ситуация связана с истощением собственных запасов государства. Инсайдеры говорят, что Париж намерен исправить положение за счет гражданской помощи.

Неофициально, французы признают, что не могут дать Украине больше вооружения из-за состояния собственных запасов, — передает издание.

Относительно исправления ситуации при помощи гражданской поддержки утверждается, что официальный Париж намерен организовать конференцию по «украинской устойчивости». По имеющейся информации, мероприятие запланировано на декабрь.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге.

Он добавил, что в Париже поддержат расследования не только Международного уголовного суда в Гааге, но и органов правосудия Украины.