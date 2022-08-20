Франция недосчитается национального достояния Французский эксперт Пети: во Франции будет меньше вина из-за засухи

Фото: Serge Haouzi/XinHua/Global Look Press

Во Франции из-за засухи и аномальной жары сократятся объемы производства вина в этом году, сообщила РИА Новости менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети. Тем не менее, по ее словам, год нельзя назвать катастрофическим, а без традиционного напитка жители страны не останутся.

Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина, — рассказала Пети.

Эксперт связала сложившуюся ситуацию с тем, что когда виноградники Франции начали цвести, влаги было немного и рано началась засуха, которую затем летом сменила аномальная жара, способствовавшая испарению остатков воды в виноградных лозах. Наиболее пострадавшими от непогоды регионами, где производят вино, по сведениям Пети, стали Луара, Бургундия и Бордо.

Тем не менее в этом году страна ожидает 44 млн гектолитров вина — это больше, чем в 2021 году, когда весенние заморозки сильно ударили по урожаю (37,6 млн гектолитров), но меньше, чем в 2020-м — тогда произвели 50 млн гектолитров.

В июне президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов спрогнозировал дефицит и российских вин в Новый год. По его словам, повышенный спрос наблюдается уже сейчас, его можно объяснить дефицитом иностранной продукции и ростом цен.