Франция не захотела уступать своё место Евросоюзу в СБ ООН

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Франция считает атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета её Основного закона над нормами сообщества. Существует риск выхода страны из ЕС де-факто. Об этом заявил представитель МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

По его мнению, польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила ЕС. Бом считает, что Польша может лишиться финансовой поддержки ЕС на восстановление, если не будет соблюдать требования сообщества. Когда...