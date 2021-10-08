Франция не захотела уступать своё место Евросоюзу в СБ ООН

Франция не намерена уступать Евросоюзу свой статус постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Это часть суверенитета страны. Об этом заявил представитель МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.
Франция не намерена уступать своё место постоянного члена Совета Безопасности ООН — это часть её суверенитета. И такая ситуация выгодна Европе, — отметил Бон.
Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН вместе с Россией, Великобританией, Китаем и США.
Ранее Бон заявил, что Франция считает атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета её Основного закона над нормами сообщества. Существует риск выхода страны из ЕС де-факто. По его мнению, польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила ЕС. Бом считает, что Польша может лишиться финансовой поддержки на восстановление, если не будет соблюдать правила сообщества.