Франция намерена тестировать туристов из эпидемически неблагополучных стран

https://static.news.ru/photo/f123521a-c47d-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Scholz, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о том, что в стране намерены тестировать всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. По его словам, на данный момент есть возможность проверять до двух тысяч путешественников в день.

Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом, — цитирует его ТАСС.

Однако он отметил, что тестирование не коснётся тех, кто сдал тест до отправления во Францию. На сегодняшний день в список неблагополучных стран Франции входят все, кроме стран членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады и ещё нескольких.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Венгрии ввели новые ограничения на въезд в страну из-за COVID-19. По новым правилам, все граждане Венгрии, которые вернулись из стран с высоким риском распространения COVID-19, будут обязаны пройти медосмотр на границе и отправиться на карантин.