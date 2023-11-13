Франция намерена прекратить передачу Киеву вооружений из своих арсеналов Министр ВС Лекарню: Франция остановит передачу Киеву оружия из своих арсеналов

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Себастьен Лекорню

Париж намерен отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI. По его словам, Киев сможет получать военную помощь, если будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов, — пояснил министр.

Лекорню напомнил, что согласно парламентскому докладу размер военной помощи Парижа Киеву достигает €3 млрд. Кроме того, из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины. Эти деньги Киев может тратить на закупку новых вооружений у французских поставщиков.

По словам министра, у Парижа два направления военной помощи Киеву. Речь идет об обеспечении партнеров средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В частности, во Франции нарастили темпы производства самоходных гаубиц CAESAR с двух до шести единиц в месяц. Всего Украине передали 49 таких гаубиц — 30 французских и 19 датских. Продолжение военной помощи Украине Лекорню назвал лучшим, что Париж может сделать для того, чтобы дать Киеву «шанс одержать победу».

Ранее сообщалось, что Германия и ряд других стран отвергли план Евросоюза по предоставлению военной помощи Украине в размере до €20 млрд. Европейский дипломат подчеркнул, что документ могут подкорректировать из-за сопротивления членов объединения. По его мнению, пока что рано списывать план со счетов, однако у Германии «возникло много вопросов», поскольку речь идет о больших деньгах.