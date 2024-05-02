Франция начнет расследовать сексуализированное насилие в отрасли кино

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Национальная ассамблея Франции единогласно поддержала создание комиссии по расследованию сексуализированного и гендерного насилия в отрасли кино, сообщает France 24. Займется новое ведомство и случаями в других сферах искусства, оно должно будет определить, что допускаются потенциальные злоупотребления.

Пришло время перестать расстилать красную дорожку для злоумышленников, — прокомментировала решение депутат Франческа Пасквини.

Инициировала создание комиссии 52-летняя актриса и режиссер Жюдит Годреш, являющаяся ключевой фигурой движения MeToo. Она обвиняла режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона в насилии над ней.

Тем временем во Франции продолжаются разбирательства с актером Жераром Депардье, который обвинен в домогательствах. Суд над ним пройдет в октябре. В насилии и харассменте артиста в разное время обвиняли более десятка женщин. При этом около 50 коллег поддержали Депардье. Среди них Пьер Ришар, Шарлотта Ремплинг, Эмманюэль Сенье и многие другие.

В России же разгорелся скандал с художником Виктором Забугой, сразу несколько девушек обвинили его в насилии. Журналистка Ксения Собчак заявила, что он продолжает «тешить себя акциями», а «органы» все еще бездействуют.