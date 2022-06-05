Франция нашла замену российской нефти Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок нефти из России

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Брюно Ле Мэр

Франция собирается провести переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по замещению поставок российской нефти, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции «Europe 1». Он добавил, что Париж должен найти альтернативу не только нефти, но и газу из РФ.

Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти, — заявил чиновник.

Ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. В новых ограничительных мерах подразумевается отказ от импорта российской нефти в течение шести месяцев, а уже через восемь месяцев в ЕС рассчитывают полностью прекратить импорт нефтепродуктов.

Стоит отметить, что именно шестой пакет санкций согласовывался в Европе дольше всего. Страны не могли прийти к единому мнению по поводу эмбарго на российскую нефть.