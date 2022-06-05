Франция собирается провести переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по замещению поставок российской нефти, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции «Europe 1». Он добавил, что Париж должен найти альтернативу не только нефти, но и газу из РФ.
Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти, — заявил чиновник.
Ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. В новых ограничительных мерах подразумевается отказ от импорта российской нефти в течение шести месяцев, а уже через восемь месяцев в ЕС рассчитывают полностью прекратить импорт нефтепродуктов.
Стоит отметить, что именно шестой пакет санкций согласовывался в Европе дольше всего. Страны не могли прийти к единому мнению по поводу эмбарго на российскую нефть.