Франция может отправить спецназ на Украину Le Monde: Франция может разрешить военным подразделениям перейти границу Украины

Фото: defense.gouv.fr

Власти Франции могут позволить спецназу или иным военным подразделениям пересекать границу Украины, сообщает газета Le Monde. По ее данным, таким образом Париж хочет поставить перед Москвой «стратегическую дилемму».

Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений, — сказали источники газеты.

Журналисты предположили, что военное присутствие Франции могло бы помочь выстроить защиту отдельных территорий Украины. Также, по их мнению, этой мерой Париж хочет сократить удары со стороны ВС РФ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Однако вскоре после заявления политика глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину. Он подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь потребовал объявить импичмент президенту Франции после его слов об отправке войск на Украину. По его мнению, Макрон может втянуть страну в масштабный конфликт и развязать третью мировую войну.