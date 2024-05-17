Франция может развалиться на части: в чем причина каледонского бунта

Фото: Lilou Garrido Navarro Kherachi/REUTERS

Пока Эммануэль Макрон вынашивал планы вторжения на Украину, беда для Парижа пришла откуда не ждали. На территории ценной заморской Новой Каледонии, ныне именуемой особым административным территориальным образованием Франции, случился классический местный бунт — бессмысленный и беспощадный. На расстоянии 17 тыс. км от Парижа разгромлены магазины, аптеки, государственные учреждения, уже пять человек официально числятся погибшими. А все потому, что коренное население, меланезийцы, вышло протестовать против готовящейся избирательной реформы.

Французские власти отправили на далекий остров военные подразделения, которые, видимо, в иной ситуации могли бы попасть и на Украину, но лететь им туда более суток. Так почему на остров вернулись дикие нравы?

Неужто все дело в никеле?

Франция, бедная ресурсами, двумя руками держится за этот остров. Ведь на Новой Каледонии открыты месторождения железной руды, марганца, хрома. Но главное богатство острова — никель. Считается, что в его недрах содержится до 20% мировых запасов этого металла. Собственно, эти минеральные богатства, как часто бывает, и распаляют воображение местных сепаратистов, полагающих, что они прекрасно проживут и без французской опеки.

В общем, знакомая картина, которая усугубляется тем обстоятельством, что коренное население, родственное папуасам, действительно находится в худшем социальном положении, чем другие этнические группы. В их общине больше всего живущих ниже официальной черты бедности, да и социальные лифты их касаются меньше, чем других.

А тут еще и мировые цены на никель резко пошли вниз, а значит, и средств на решение социальных проблем, несмотря на французские субсидии, стало меньше. Но последней каплей стала начавшаяся избирательная реформа, которая значительно расширяет число лиц, которые получат право голоса на выборах и бесконечных референдумах.

Фото: Olivia Iloa/REUTERS

Тень этнических боев

Не зря англичане советуют не бросать камни в дом соседа, если сам живешь в стеклянном доме. Западные политтехнологи постоянно пытаются подогревать межнациональные противоречия в России.

Между тем с начала восьмидесятых на остатках французской колониальной империи неспокойно. В 1982 году были отмечены самые мощные выступления тех же меланезийцев. Тогда Париж стал искать какие-то компромиссы и даже провел референдум по вопросу независимости, который сепаратисты проиграли. И понятно почему. На коренное население приходится примерно 40% населения острова, французы-переселенцы (кальдоши) составляют 27%, еще чуть более 20% — метисы от разного рода смешанных браков французов, арабов, меланезийцев. Словом, этническая картина весьма пестрая. А потому на нескольких подряд референдумах побеждали сторонники сохранения нынешнего статуса.

Что случилось теперь? А все дело в том, что в силу подписанного в 1998 году Нумейского соглашения (Нумеа — столица острова), расширявшего права Новой Каледонии, были зафиксированы те члены общин, кто получал право голоса. По новому предлагаемому положению избирательное право смогут получить все, кто прожил на острове не менее 10 лет. То есть и свежие переселенцы, прибывшие туда уже в этом веке.

Кому это выгодно

Как часто бывает, предлагаемая избирательная реформа — это скорее предлог для выпуска накопившегося недовольства на фоне общего ухудшения экономического положения. И, к сожалению для французской администрации, тут никак не обнаруживается универсальный российский след.

Зато еще в восьмидесятых немало было разговоров о том, что островок привлекает внимание соседней Австралии. И, конечно, американцев. Более того, выступления в восьмидесятых рассматривались в качестве рычага давления на левое правительство Франсуа Миттерана с участием коммунистов. Янки умеют держать в напряжении и ближайших союзников.

И вряд ли с тех пор расклад интересов кардинально изменился. Но Париж предпочитает обвинить во вмешательстве кого угодно. Даже… Баку. На том основании, что сама Франция поддерживает Армению, а в беснующейся толпе якобы были видны флаги Азербайджана. Как говорится, с больной головы…

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