Франция может официально объявить об отправке военных на Украину RFI: Макрон может сообщить об отправке военных инструкторов на Украину 6 июня

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон может официально объявить об отправке военных инструкторов в зону украинского конфликта, передает радиостанция RFI. По информации СМИ, о своем решении глава государства, вероятно, сообщит 6 июня.

Французский лидер рассчитывает объявить о планах во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, уточнили журналисты. Комментариев со стороны властей по вопросу переброса военных на Украину обнародовано не было.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что решение Франции отправить инструкторов на Украину объясняется желанием легализовать присутствие своих солдат в стране. В зоне спецоперации уже находится огромное количество французских наемников, констатировал он.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. СМИ при этом обращали внимание, что Эммануэль Макрон рассчитывает сформировать коалицию из стран Европы. Ее целью он намерен сделать отправку военных на Украину, заключили журналисты.