Франция изменила правила выдачи виз россиянам Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но с увеличением сбора и сроков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но увеличит при этом сборы и сроки рассмотрения запросов, сообщается на сайте посольства республики в Москве. Так, заявку на получение «шенгена» могут рассматривать до 45 дней. Отмечается, что Париж действует согласно указаниям Совета Евросоюза.

Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия, — говорится в сообщении.

9 сентября страны — члены ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению сбора за подачу заявления на визу с €35 до €80, необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы. Также европейским странам посоветовали не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.