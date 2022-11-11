Франция и Великобритания выступили за введение потолка цен на нефть

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Франция и Великобритания выступают за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД двух стран Катрин Колонны и Джеймса Клеверли. Главы ведомств также договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Министры договорились сотрудничать с тем, чтобы гарантировать безопасность поставок энергоносителей и ускорить энергетический переход. Они подтвердили необходимость в снижении цен на энергоносители и в установлении потолка цен на нефть, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Ограничение не будет касаться перепродажи сырья на суше после его доставки морем.

Глава Минфина Антон Силуанов до этого рассказал, как потолок цен на нефть может повлиять на рубль. По его словам, пока непонятно, как скажется на бюджете это ограничение. По мнению министра, планируемый Западом механизм несет определенные риски для бюджета. Но в то же время эффекты могут быть и обратными за счет возможного скачка мировых цен и колебаний более слабого рубля.