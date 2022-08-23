Франция и Россия согласовали отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Глава МИД Франции Колонна согласовала с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства Франции, пишет РИА Новости. Париж принял гарантии Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть миссию угрозе.

Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС... Министр Катрин Колонна выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины, — отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, её демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Он утверждает, что Россия ответственна за тяжелое положение Запорожской АЭС и тем самым шантажирует украинское руководство. Зеленский предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.