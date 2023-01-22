Франция и Германия проведут совместные учения для «укрепления НАТО»

Фото: defense.gouv.fr

Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения для укрепления европейской составляющей НАТО, передает ТАСС со ссылкой на итоги заседания франко-германского Совета министров в Париже. Также в совместной декларации отмечается, что взаимодействия армий двух стран проходят в том числе для поддержки союзников на востоке.

Чтобы поддержать наших союзников на востоке, наши армии организуют совместные учения Франко-германской бригады в Литве и Румынии. <...> [Париж и Берлин] должны содействовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО, — говорится в итоговом официальном документе.

Также Совет министров отметил, что обе стороны «удовлетворены развитием программы боевых самолетов будущего SCAF». В январе сообщалось, что первый полет этого истребителя состоится до 2030 года.

В октябре Альянс провел над северо-западом Европы — в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании, и над Северным морем — плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень». В них приняли участие 14 стран, было задействовано около 60 самолетов. Боевое оружие в учениях задействовать не стали.