Франция и Германия намерены разрешить россиянам посещать Европу Франция и Германия призвали ЕС продолжать выдавать визы гражданам России

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Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз россиянам, которые не связаны с правительством, передает Bloomberg. Агентство ссылается на документ, подготовленный к заседанию глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза.

Париж и Берлин настояли, чтобы визы выдавались гражданам России, не имеющим отношения к властям, включая студентов, ученых, специалистов по разным направлениями и людям творческих профессий.

Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств — членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений, — говорится в сообщении.

Отмечаются, что европейские дипломаты обсудят «компромиссный план», в рамках которого будут введены дополнительные бюрократические процедуры для желающих получить краткосрочную визу и ,вместе с тем, поднимется вопрос удорожания этих виз.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. По его словам, в этом вопросе страна солидарна с позицией Германии.