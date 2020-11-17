Франция и Германия готовы обсуждать с РФ европейскую безопасность

https://static.news.ru/photo/b08e3700-2900-11eb-8655-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/photothek.net /Global Look Press

Власти Франции и Германии готовы обсуждать с Россией все проблемы, которые затрагивают европейскую безопасность, сообщили министры иностранных дел двух стран Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас.

Такое заявление они сделали в совместной статье, которая вышла в газете Le Monde.

По всем вопросам, затрагивающим европейскую безопасность, мы готовы обмениваться взглядами с Москвой, — отметили они.

Главы МИД добавили, что ожидают получения конструктивного ответа со стороны России.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября представители дипломатических ведомств Соединённых Штатов и Франции прибудут в Москву для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.