Франция и ЕС разрабатывают сухопутный маршрут для вывоза украинского зерна

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Франция вместе с другими странами ЕС работает над созданием сухопутного маршрута для вывоза зерна с Украины, сообщил в интервью радиостанции RMC министр сельского хозяйства Франции Марк Фено. По его словам, этот маршрут может проходить через Румынию и Польшу.

Мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле <...>, в частности через Румынию и Польшу, с тем чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене, — пояснил министр.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

После этого группы инспекторов из Турции и ООН возобновили проверки судов в рамках реализации зерновой сделки. По данным журналистов, российская сторона была в курсе планов ООН проверить 40 отбывающих судов 31 октября.