Франция хочет поставить свои истребители в Казахстан и Узбекистан Tribune: Франция хотела бы продать истребители Rafale Казахстану и Узбекистану

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Истребитель Rafale

Франция хочет поставлять свои истребители Rafale Казахстану и Узбекистану, сообщает газета La Tribune. По информации источника издания, компания Dassault Aviation уже несколько месяцев работает в этом направлении, при этом Астана и Ташкент заинтересовались французскими военными самолетами.

Как сообщает газета, Узбекистан может купить до 24 истребителей. Также Ташкент будет рассматривать технику производства других стран.

Астана тоже планирует обновить парк истребителей, отмечает издание. Однако перспективы поставки Rafale в Казахстан «кажутся более отдаленными».

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что французские истребители Mirage 2000 появится на Украине не ранее, чем через полгода. По его словам, далеко не факт, что Париж и Киев смогут договориться хоть о чем-то, а если Украина достигнет успеха, то придется еще «очень много сделать».

До этого эксперты рассказали, как изменится мировой рынок оружия на фоне СВО. Спецоперация на Украине стала серьезным испытанием для военно-промышленных комплексов во многих странах мира. Арабы, индийцы, африканцы анализируют, как проявляют себя те или иные образцы боевой техники в условиях масштабного конфликта. Москва регулярно рассказывает о десятках уничтоженных единиц западной военной техники, особенно в боях под Запорожьем.