Франция готовится передать Украине снятые с производства танки Politico: французский чиновник рассказал, что страна может передать Киеву танки Leclerc

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Танков Leclerc

Власти Франции задумались о возможной передаче Украине танков Leclerc. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию от французского чиновника, который решил остаться инкогнито. В конце прошлого года украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Киев желает получить танки, соответствующие стандартам НАТО. В частности, речь шла о французских Leclerc.

Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии, — передают журналисты слова чиновника.

До этого пресса отмечала, что танки Leclerc уже сняты с производства. Подчеркивалось, что эти данные вызывают вопросы, которые связаны с запчастями и техобслуживанием.

Ранее стало известно, что в рамках очередного пакета помощи американское руководство планирует направить Украине несколько боевых бронированных машин (БМП) Stryker. При этом в списке вооружений не оказалось танков Abrams. Такое решение связано со сложностями обслуживания американских танков, а не с опасениями о риске эскалации конфликта.

Зарубежные СМИ также ранее писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США. В частности, 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с Джо Байденом.