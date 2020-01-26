https://static.news.ru/photo/5d2e386a-3d8a-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency

Министр социального развития и здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила, что страна готова эвакуировать из Китая всех своих граждан, желающих вернуться на родину.

Такое решение принял премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает ТАСС.

По словам Бюзен, эвакуация «будет произведена в середине следующей недели». Также уточняется, что все вернувшиеся во Францию в течение 14 дней будут находиться под наблюдением врачей.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, с конца декабря 2019 года начала распространяться по всему миру. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. В настоящий момент случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

Как ранее писал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился на встречу с китайскими политиками и врачами. Во время поездки Гебрейесус планирует укрепить партнёрство с Китаем для предотвращения очередной вспышки. На данный момент число заразившихся превышает 2200 человек.