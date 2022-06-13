Франция движется к двухпартийности В стране наметился политический раскол общества на ясно обозначившиеся группы

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Первый тур французских парламентских выборов, первых крупных выборов в ситуации углубляющегося украинского конфликта и раскола в самом ЕС, ожидался местными аналитиками с весьма заметным скепсисом. Предполагалась низкая явка избирателей, что в воскресенье и подтвердилось. А сама предвыборная кампания, по мнению социологов авторитетного Фонда Жана Жореса, собрала целый букет вполне заслуженных определений типа «агонизирующая», «нереальная», «мутная».

А главное, как дружно отметили наблюдатели, во Франции все заметнее стала проявляться тенденция, впервые зафиксированная в Соединенных Штатах: речь идет о политическом расколе общества на ясно обозначившиеся группы, которые, прежде всего, голосуют за «своих» вне зависимости от ряда объективных факторов.

Вот и на этот раз общество было обеспокоено в первую очередь снижением покупательной способности, причем этот фактор доминировал даже над опасениями роста безработицы. И к тому же опросы показали неверие основной массы французских граждан в способность правого правительства исправить положение.

Первый вывод из анализа результатов первого тура, когда коалиция Эммануэля Макрона «Вместе» (Ensemble) всего на 0,1 процента опередила блок Жан-Люка Меланшона «Новый народный социальный и экологический союз» (Nupes), заключается в явной тенденции к формированию во Франции двухпартийной системы. Нет, коалиция Макрона, объединившая умеренных правых глобалистов, право-центристов и политический центр («Вперед, республика!», «Горизонты», «Демдвижение») пока столь же неоднородна и «пориста», как и левый конгломерат Меланшона («Непокоренная Франция», Компартия, социалисты, экологи). Но, во-первых, предвыборная кампания сама по себе сильное сплачивающее средство. Во-вторых, французский политический мир как никогда беден на яркие, привлекательные личности, способные вызвать доверие электората.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Жан-Люк Меланшон

Наконец, создание своих устойчивых фракций в Национальном собрании и, возможно, делегирование собственных министров в правительство ускорит процесс перестройки «сгрудившихся малых» в единые политические институты.

Примечательно, что блок Меланшона Nupes уже с ходу получил четыре парламентских мандата (кандидаты набрали в первом туре более 50% при явке более 25%) против одного в активе у соратников Макрона.

Но интрига второго тура заключается к тому же в том, что меняются правила большой предвыборной игры. Прежде разного рода коалиции создавались в основном перед вторым этапом голосования, когда различные политические силы, не прошедшие дальше, решали, против кого коллективно дружить. Теперь соперничающие коалиции изначально готовы. И противостояние заранее предельно ясно. Тот же Меланшон утверждает, что его соратники выдвинуты более чем в 500 округах.

Есть, правда, еще условные крайне правые Марин Ле Пен и Эрика Земмура, набравшие порядка 18% голосов. Но никого из двух блоков-фаворитов их ядерный электорат поддерживать не будет, да и их ставленникам нечего рассчитывать на чью-то солидарную поддержку. Так что их парламентское представительство опять будет крайне скромным.

Ясно, что Макрон, видимо, потеряет возможность провести напрямую своего премьер-министра. Сколь-нибудь устойчивого большинства у него в Национальном собрании не будет. Так что впереди, после 19 июня, предстоят либо тяжелые переговоры с левыми, которые не упустят своего шанса выторговать у президента посты министров. Либо Франция вернется к формуле «политического сожительства» времен Франсуа Миттерана и Жака Ширака, когда премьер и президент представляют разные политические силы. Кстати, тогда в качестве гирьки в торг смогут вмещаться и немногочисленные крайне правые-антиглобалисты.

Кстати, отправляясь 16 июня в Киев, Макрон рискует. Не факт, что его вояж произведет благоприятное впечатление на электорат.