Франция потратит беспрецедентную сумму на военные нужды Макрон утвердил рекордный военный бюджет Франции в размере €413 млрд

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обслуживание танка Leclerc

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о военном бюджете на период с 2024 по 2030 годы в размере €413 млрд, о чем свидетельствуют данные правительственной базы данных нормативно-правовых актов. Рекордную сумму планируют потратить на закупку боеприпасов, бронетехники и пополнения авиапарка.

В частности, согласно документу, €10 млрд будут направлены на внедрение в армию инновационных технологий, €6 млрд - на развитие военно-космических сил, €4 млрд - на усиление кибербезопасности и информационные технологии.

На восполнение запасов крупнокалиберных снарядов потратят €16 млрд, еще €5 млрд пойдут на закупку беспилотников. Кроме того, армия получит до 238 боевых разведывательных машин Jaguar и 42 истребителя Rafale. Поставки самолетов, как ожидается, начнутся с 2027 года.

Ранее Франция отправила на Украину шесть буксируемых гаубиц TRF1 калибра 155 мм, два зенитных ракетных комплекса Crotale и ЗРК SAMP/T. Украина также получила 18 артиллерийских установок CAESAR французского производства, ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. В дополнение к вооружению Франция поставила Украине военную униформу, топливо, снаряды и боеприпасы, медицинские наборы, сухие продукты, а также средства защиты от радиации, химических и биологических угроз.