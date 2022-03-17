Франция пообещала нарастить санкции против России

Франция намерена ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не прекратит выполнение спецоперации на Украине. Об этом сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель этой страны при организации Николя де Ривьер. Его слова приводит РИА Новости.

Франция предприняла меры против российских властей и экономических кругов, чтобы перерезать им доступ к ресурсам и не дать продолжать эту войну. Эти санкции показали свою эффективность и будут ужесточаться и далее, чтобы сделать ведение этой войны более дорогим до тех пор, пока российские власти не сдадутся, — сообщил де Ривьер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооружённому конфликту высокой интенсивности. Он отметил, что финансирование Вооружённых сил Франции вырастет до €50 млрд к 2025 году. Сейчас оно составляет €40,9 млрд. По словам Макрона, в случае его переизбрания в ходе президентских выборов в апреле 2022 года он поручит начальникам военных штабов «провести переоценку всех нужд» на фоне конфликта на Украине.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.