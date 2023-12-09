Украинцы испугались эффекта домино, если США прекратят помощь France 24: украинцы испугались эффекта домино, если США прекратят помощь

Фото: defense.gov

Население Украины живет в страхе, что если США перестанут помогать ВСУ, то это вызовет эффект домино, когда европейские государства тоже отвернутся от Киева, передает France 24. Среди украинцев появилась озлобленность на партнеров своей страны из-за проваленного контрнаступления.

Люди <...> опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки, другие союзники Киева последуют их примеру, — рассказал корреспондент телеканала.

Граждане Украины понимают, что без американской помощи будет практически невозможно сражаться против российской армии. По мнению французского журналиста, поэтому большая их часть пребывает в состоянии отрицания и шока. Украинцы считают, что Вашингтон и Брюссель предоставили Киеву недостаточно военной техники для успешного контрнаступления, добавил репортер.

Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что украинцам грозит смертельная опасность, если Запад не продолжит оказывать финансовую поддержку. Первая леди Украины сказала об этом на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали проект о помощи Киеву на сумму более $60 млрд.

В США такое решение объяснили масштабом потерь и неудач в контрнаступлении. По информации издания Military Watch Magazine, провал Киева признается даже его союзниками, а это влияет на то, что Вашингтон начинает «сопротивляться» поставкам вооружения на Украину.