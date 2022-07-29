Клинцевич обвинил США в ударе по тюрьме с украинскими военнопленными

Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен участники батальона «Азов», который был обстрелян украинскими вооруженными силами из американских РСЗО HIMARS

Тюрьму на территории ДНР, в которой содержались украинские военнопленные, обстреляли по приказу США, заявил «Царьграду» экс-сенатор Франц Клинцевич. Он убежден, что американцы начали «большую чистку» на Украине. Клинцевич подчеркнул, что такая атака является военным преступлением и требует серьезного разбирательства.

Сегодня все удары, планы по наступлениям, выступлению высших должностных лиц, включая военных, — всё корректируется офицерами НАТО, прежде всего американскими генералами, находящимися там и управляющими сегодня реально операцией. Вот такой удар, который носит очень серьезный общественно-политический резонанс, сделать без них в этих условиях, в которых находится Украина, невозможно, — заверил Клинцевич.

Экс-сенатор убежден, что артиллерийский обстрел тюрьмы с военнопленными ВСУ мог преследовать несколько целей. По мнению Клинцевича, одна из них — сокрытие правды о происходящем в Киеве. Политик пояснил: украинские солдаты могли рассказать, какие задачи ставились националистическим батальонам, как их обучали иностранные кураторы. Клинцевич подчеркнул, что такая атака является военным преступлением и требует серьезного разбирательства.

Ранее информацию об обстреле ВСУ СИЗО в Еленовке подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он сообщил, что украинские военные открыли огонь ночью, в результате чего погибли 40 пленных украинских бойцов, 75 человек получили ранения, а также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.