FP: Зеленский своим указом подорвал боевой дух украинцев FP: Зеленский подорвал боевой дух украинцев указом про ограничение передвижения для мужчин

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя действие введенного в феврале указа об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, заявил обозреватель Чарли Карпентер. В статье для Foreign Policy он отметил, что миллионы мужчин по-прежнему не имеют возможности заработать на жизнь и обеспечить продовольствием семьи.

Автор публикации отмечает, что запрет на перемещение усугубляет непростую ситуацию в стране с безработицей, которая уже перевалила за 30%.

Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий, — подчеркнул Карпентер.

Он сослался на мнение украинцев, которые отмечают также гендерный компонент указа Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что возвращение города под контроль дорого обошлось Киеву. По словам украинского лидера, Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», однако конкретные цифры он не привел.