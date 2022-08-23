FP: Венгрия и Польша поссорились из-за России FP: премьер Венгрии Орбан поссорился с премьером Польши из-за России

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Виктор Орбан

Российская спецоперация на Украине рассорила Венгрию и Польшу. Диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта оказались у премьер-министров стран Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, сообщает Foreign Policy.

Корреспондент издания Аманда Коакли приводит слова эксперта Германского фонда Маршалла Даниэля Хегедюса, который считает, что «поляки перестали доверять венгерским партнерам». Союз между Венгрией и Польшей приближается к закату, отмечается в публикации.

Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, — подчеркнула Коакли.

Она предполагает, что странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС, ссора может навредить.

Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись, — отмечается в статье.

По мнению Коакли, потенциальными союзниками Орбана в Европе являются президента Сербии Александр Вучич, а также партия «Братья Италии», имеющая возможность выиграть на выборах в Италии в сентябре.

Ранее стало известно, что Матеуш Моравецкий заявил: в Европе есть страны, которые поддержат Украину в сложении оружия. По его словам, эти государства заинтересованы в том, чтобы Киев прекратил укрепление своего оборонного потенциала. Моравецкий добавил, что Россию ошибочно посчитали побежденной в конфликте с Украиной. Он назвал страну «раненым медведем».