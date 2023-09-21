FP: у ВСУ осталось шесть недель ведения боевых действий

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Вооруженных сил Украины осталось шесть недель на ведение боевых действий, заявил обозреватель Foreign Policy Джек Детч. По его словам, дальше будет сезон непогоды, который помешает боям. Также проблемы возникнут и у поставляемых Вашингтоном Bradley, Abrams и Striker.

У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь, — заявил Детч.

Ранее сообщалось, что США могут прекратить поддерживать украинского президента Владимира Зеленского и способствовать его отставке, такое предположение сделал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Он отметил, что в Штатах растет недовольство из-за непрекращающегося конфликта на территории бывшего СССР, при этом Вашингтону приходится тратить собственные ресурсы, что ставит его в невыгодное положение.

Он также указал, что ВСУ в ходе контрнаступления не сумели прорвать российскую оборону, несмотря на поставки вооружения сил НАТО. При этом продолжение наступления Киева ведет к росту потерь оружия и личного состава.