FP: «Троянский конь» Путина сбил с колеи лидеров Евросоюза FP: «Троянский конь» Путина в виде Молдавии сбил с колеи лидеров Евросоюза

Фото: Pool Didier Lebrun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виктор Орбан

Действия президента Молдавии Виктора Орбана по отношению к России сбивает с толку лидеров европейских государств, пишет Foreign Policy. Так, в ходе обсуждения темы о сокращении потребления газа в Европе, Орбан был единственным, кто выступил против, и тем самым вызвал недовольство коллег.

Более насущной проблемой в последние дни были продолжающееся давление Венгрии из-за Москвы. На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились на добровольное 15-процентное сокращение использования газа. Единственным несогласным, конечно, был Орбан, который назвал этот шаг «еще одним шагом к военной экономике», — говорится в публикации.

Также бурную реакцию в Брюсселе вызвал и недавний визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. Отмечается, что с тех пор за страной закрепилось положение единственного европейского союзника России.

Подобные взаимоотношения между Молдавией и Россией вызывают непонимание в Евросоюзе. Лидеры европейских держав не знают, чего им ждать дальше.

Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю, — пишут авторы статьи.

Ранее глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил о повышении цен на российский газ — в августе закупочная цена природного газа, поставляемого в Молдавию ПАО «Газпром», составит $1458,5 за тысячу кубических метров. В июле российское голубое топливо обходилось республике в $980.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки. По его словам, страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.