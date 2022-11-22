FP: конфликт на Украине рассорил могущественные страны Европы FP: конфликт на Украине рассорил Францию и Германию как никогда прежде

Фото: Rit Heize/XinHua/Global Look Press

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон

Конфликт на Украине обозначил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде, заявила обозреватель Каролин де Грюйтер. Париж сейчас критикует Берлин за самостоятельную внешнюю политику, к чему раньше Германия не стремилась, отметила она в статье, опубликованной журналом Foreign Policy.

Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином, — пояснила журналист.

Де Грюйтер напомнила, что в Европе долгие годы было «разделение труда», которое устраивало и Париж, и Берлин. Германия занималась экономикой, в то время как Франция, ядерная держава с серьезной армией и местом в Совете Безопасности ООН, уделяла больше внимания внешней политике. Все изменилось с началом украинского кризиса. Стали заметны «основополагающие расхождения» между странами, считает журналист.

Она указала на две проблемы, которые сейчас вызывают головную боль в Берлине. Во-первых, модель экономического роста Германии оказалась под угрозой по причине антироссийских санкций и сокращения поставок энергоресурсов. Во-вторых, отметила де Грюйтер, в Берлине осознали, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО.

Внезапно Германия осознает, что Европе срочно нужна политика безопасности и обороны, в которой она может не полагаться на Францию. У [президента Франции] Эммануэля Макрона есть интересные идеи о «стратегической автономии» Европы, но он смутно представляет, что это значит и под чьим руководством это должно оформиться, — подчеркивается в публикации.

Именно поэтому у немецкого канцлера Олафа Шольца появился новый приоритет — улучшение отношений Германии и США, уверяет де Грюйтер.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц настаивают на необходимости переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, так как «реально оценивают обстановку». Он подчеркнул, что в ЕС понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.