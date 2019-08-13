https://static.news.ru/photo/060b6ce4-bdc7-11e9-b0a7-fa163e074e61_660.jpg Маттео Сальвини Фото: Fabio Cimaglia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупный штраф грозит вице-премьеру Италии Маттео Сальвини за публикацию в Twitter. Автор использованной в ней фотографии немец Фридхольд Улонск обвинил политика в нарушении авторских прав.

Теперь Сальвини предстоит либо выплачивать компенсацию в размере до €250 тысяч, либо вовсе попасть под административный арест сроком до шести месяцев, передаёт ТАСС . Впрочем, второй вариант менее реалистичен.

В публикации политик, который является противником правозащитных миссий по спасению мигрантов в море, иронизирует над членами экипажа Sea Watch. 12 июня судно доставило троих мигрантов в итальянский порт, после чего капитан Карола Ракете стала фигурантом дела о пособничестве незаконной миграции.

Публикацию сопровождал фотоколлаж, сделанный на основе снимка, сделанного Улонском.

Фотограф же заявляет, что Сальвини не впервые опубликовал без разрешения фотографию его авторства. Однако итальянский политик не отреагировал на предупреждения юристов и не подписал уведомление о прекращении противоправных действий, поэтому на этот раз немецкие юристы решили довести разбирательство до суда.

Ране News.ru писал, что оппозиционная Демократическая партия Италии намерена выразить Сальвини вотум недоверия. Причиной этого стал скандал с возможной причастностью России к финансированию его партии «Лига».