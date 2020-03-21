22 марта на территории Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в семи километрах к северу от Загреба, а очаг залегал на глубине 10 км. На данный момент известно об одном пострадавшем подростке, который был госпитализирован с травмой головы. Землетрясение привело к разрушениям и даже пожарам. По словам премьера страны Андрея Пленковича, оно стало сильнейшим за 140 лет. Кадры последствий ЧП — в галерее NEWS.ru.
Filip Horvat/AP Photo/TASS
Darko Bandic/AP Photo/TASS
Filip Horvat/AP Photo/TASS
Darko Bandic/AP Photo/TASS
AP Photo/Filip Horvat/TASS
Darko Bandic/AP Photo/TASS
Darko Bandic/AP Photo/TASS
Darko Bandic/AP Photo/TASS
Darko Bandic/AP Photo/TASS
dwtbuttera/Twitter
Evan Chioma Chukwu/Twitter
Evan Chioma Chukwu/Twitter
BedeZsolt2/Twitter
BedeZsolt2/Twitter
marcobreso/Twitter
XinHua/Global Look Press
XinHua/Global Look Press
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