22 марта на территории Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в семи километрах к северу от Загреба, а очаг залегал на глубине 10 км. На данный момент известно об одном пострадавшем подростке, который был госпитализирован с травмой головы. Землетрясение привело к разрушениям и даже пожарам. По словам премьера страны Андрея Пленковича, оно стало сильнейшим за 140 лет. Кадры последствий ЧП — в галерее NEWS.ru.

Filip Horvat/AP Photo/TASS

Darko Bandic/AP Photo/TASS

Filip Horvat/AP Photo/TASS

Darko Bandic/AP Photo/TASS

AP Photo/Filip Horvat/TASS

Darko Bandic/AP Photo/TASS

Darko Bandic/AP Photo/TASS

Darko Bandic/AP Photo/TASS

Darko Bandic/AP Photo/TASS

dwtbuttera/Twitter

Evan Chioma Chukwu/Twitter

Evan Chioma Chukwu/Twitter

BedeZsolt2/Twitter

BedeZsolt2/Twitter

marcobreso/Twitter

XinHua/Global Look Press

XinHua/Global Look Press

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