Фото «победившего» Трасс салата появилось на здании британского парламента

Фото: ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Лиз Трасс

Изображение салата-латука, который в рамках актуальной британской шутки «победил» подавшую в отставку премьера Лиз Трасс, появилось на здании парламента королевства. Фото спроецировали сбоку от Биг-Бена, передает Daily Star. Прежде в стране запустили голосование на тему того, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат латук в свежем виде.

Салат-победитель Daily Star за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до палаты общин: его лицо было показано на знаменитых стенах Вестминстерского дворца, — сообщает Daily Star.

Ранее салат «поздравил с победой» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своих соцсетях он также распрощался с Трасс на посту британского премьера. Чиновник написал: «Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук».

Накануне Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Кресло главы британского кабмина политик оставила спустя 45 дней. Она будет исполнять обязанности до избрания нового премьера.