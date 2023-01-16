Форум второстепенных миллиардеров: Давос уже не тот Кризис глобализации привел к упадку Всемирного экономического форума

Фото: World Economic Forum/Pascal Bitz

Частные самолеты, дорогие эскортницы и все прочие приметы давосских съездов присутствуют и на начавшемся 16 января Всемирном экономическом форуме. Но на этот раз среди 52 глав государств, которые посетят ВЭФ, не будет первых скрипок мировой политики. Его пропустит «большая тройка» в полном составе — лидеры США, Китая и России сочли, что междусобойчик в Швейцарских Альпах не стоит потраченного на него времени. Какой остается смысл в мероприятии, которое игнорируют главные игроки мировой политики, выясняет NEWS.ru.

Шольц и только Шольц

В этом году высокое собрание почтят своим присутствием деятели, которых там, по идее, быть не должно. Это такие выступающие с антиглобалистскими лозунгами фигуры, как бывший президент США Дональд Трамп, также бывший президент Бразилии Жаир Болсонару и даже экологическая активистка Грета Тунберг (последняя приехала в Давос напрямую из Германии, где она засветилась на очередной акции «зеленых» за запрет добычи угля).

Но ни Трамп, ни Болсонару, ни тем более Тунберг сегодня не на первых ролях, и в Давосе они будут скорее свадебными генералами. Компанию им составят фигуры номинально топовые, но в реальности тоже мало что решающие, вроде королевы Нидерландов Максимы. Те же деятели, от которых что-то действительно зависит, в Давос приехать либо не захотели, либо не смогли. Даже французский президент Эммануэль Макрон, которому ехать до Швейцарии недалеко и который гордится своим лозунгом «Сделаем планету снова великой», нашел более важные дела, чем любоваться Альпами и лицами участников ВЭФ.

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press Грета Тунберг

Пропускают ВЭФ-2023 и британский премьер-министр Риши Сунак, и новоизбранный бразильский президент Лула да Силва (а было бы интересно посмотреть на его встречу там с Болсонару после событий 8 января в Бразилиа). Да и бывшие на предыдущих Давосских форумах самой многолюдной группой российские олигархи на этот раз не смогли бы пройти фейсконтроль из-за введенных против них западных санкций.

Наконец, президент Украины Владимир Зеленский, который несомненно заслужил бы овации от участников ВЭФ, ограничится видеообращением — что, конечно, произведет намного меньший эффект, чем если бы он лично присутствовал в Давосе.

Вообще, единственным официальным представителем стран «Большой семерки» в Давосе оказался федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. А вторую по величине сверхдержаву, Китай, на форуме будет представлять всего лишь вице-премьер Лю Хэ.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Ярмарка лицемерия

Американских и европейских участников в Давосе в этом году примерно в 20 раз больше, чем представителей Китая, не говоря уже о странах третьего мира (всего на ВЭФ-2023 представлено 130 стран). Несмотря на название «всемирный», сама демография нынешнего пятидневного ВЭФ показывает, что на самом деле форум предназначен преимущественно для «североатлантической» элиты, рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им.Плеханова Константин Ордов.

Отсутствие на нынешнем форуме или минимальное участие представителей азиатских стран демонстрирует, что ВЭФ теряет адекватное представительство — ведь азиатско-тихоокеанские страны сегодня являются локомотивами мировой экономики. То, что они не видят особого смысла в участии в давосских дискуссиях, — свидетельство того, что АТР прекрасно обходится без мероприятия, на котором доминируют американские и европейские участники. То есть Давос в каком-то смысле теряет функцию координационного съезда представителей глобалистских интересов. Его повестка, соответственно, уже не оказывает того влияния на стратегии развития, какое она оказывала до начала пандемии.

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

На последнем перед пандемией коронавируса форуме в Давосе в 2020 году собралось 119 миллиардеров, чье совокупное состояние тогда оценивалось в более чем $500 млрд. Такое собрание в одном месте и в одно время супербогатых людей в общественном сознании всё сильнее работало на имидж ВЭФ с отрицательным знаком. Для всё большего числа политиков сам факт присутствия на суперэлитной «тусовке» избранных (преимущественно белых и преимущественно мужчин) в то время, когда перед человечеством стоят вопросы борьбы с голодом и бедностью, климатических катастроф, войны и мира, гендерного неравенства, выглядит слишком лицемерным, чтобы рисковать своей репутацией.

Эту оторванность давосского собрания от реальной жизни миллиардов людей даже в малой степени не в состоянии замаскировать попытка организаторов представить ВЭФ-2023 как мероприятие, нацеленное на решение их проблем. Форум начинается с церемонии вручения «Кристальных премий» в области экологии, продовольственной безопасности, борьбы с климатическими изменениями, образования и психического здоровья.

Но изначально понятно, что для собравшейся в Давосе аудитории ни одна из этих проблем не угрожает их благосостоянию и все предстоящие дискуссии на форуме — это в самом буквальном смысле слова разговоры в пользу бедных. Об этом говорит хотя бы такая деталь: по данным австрийской газеты Express, участники форума заранее забронировали всех имеющихся в Швейцарии проституток (обоего пола), цены на услуги которых начинаются здесь от €1400 в час.

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Им не жить друг без друга

Первый постпандемический Давос можно без преувеличения назвать форумом напуганных глобалистов, сказал NEWS.ru Константин Ордов.

Лидеры транснациональных корпораций всерьез напуганы тем, что расползание мирового сообщества по национальным квартирам, начавшееся из-за пандемии, не прекратилось с ее окончанием. Напротив, все нынешние санкционные истории еще больше укрепили тенденцию на «социальное дистанцирование» в международном масштабе. Такой стихийный антиглобализм угрожает, с одной стороны, прибылям транснациональных структур. С другой, это затрудняет решение проблем, которые в самом деле можно решить только всеобщими усилиями человечества: климатические изменения, продовольственный кризис и прочие. Этим можно объяснить, зачем в «логово» глобалистов приехали Трамп, Тунберг и прочие идеологи антиглобалистcких движений.

Эта картина еще до начала форума вынудила многих наблюдателей предположить, что ВЭФ в его привычном виде прекратил существование. Как призналась нобелевский лауреат Беатрис Фин (шведка получила премию мира за кампанию по ядерному разоружению), «она просто забыла, что Давосский форум вообще до сих пор существует».

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Беатрис Фин

Для того чтобы опровергнуть такой диагноз и кем-то заполнить не занятые политиками места в давосских гостиницах, организаторы ВЭФ-2023 разослали приглашения мировой деловой элите. Таких пригласительных билетов напечатано рекордное количество — 2700 штук. Среди приглашенных — в основном топ-менеджеры многонациональных корпораций, 80 из которых удостоились чести посетить Всемирный экономический форум впервые.

Но еще до открытия форума большинство экспертов сошлись во мнении, что это количество вряд ли перейдет в качество. В этом виноваты не столько участники форума персонально, сколько общая тенденция в мире, который за предыдущие десятилетия «объелся» глобализацией и сегодня переживает обратный ход маятника. Эта тенденция роста национального и корпоративного эгоизма отмечена в одном из лозунгов ВЭФ-2023: «Сотрудничество во фрагментированном мире».