Двери прикрываются: получить «шенген» без посредников станет сложнее ЕС готовится поставить крест на упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября. Что ждет россиян?

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Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ может перестать действовать уже с 12 сентября. С такой рекомендацией выступила Еврокомиссия (ЕК). Подробности опубликованы на сайте ведомства, их также перепостила в соцсетях глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что решение может быть одобрено в ближайшее время на встрече постпредов 27 стран в Брюсселе. Как объявил накануне шеф европейской внешней политики Жозеп Боррель, тем самым Евросоюз посылает Москве «ясный сигнал: массовый туризм из России в Европу несовместим» с боевыми действиями на Украине. Поскольку такой шаг европейцев был предсказуем, в РФ заранее начался ажиотаж вокруг шенгенских виз, которые вдруг оказались в дефиците. Что же будет дальше, выяснял NEWS.ru.

Виза как лотерея

Кажется, мы успели заскочить в последний вагон — получили французский «мультик» на пять лет. Но это было похоже на квест, который обошелся нам на двоих почти в 50 тысяч рублей. Сумма, конечно, астрономическая, но дальше, видимо, будет только хуже, — поделилась с NEWS.ru москвичка Анна, сделавшая визы себе и мужу в конце августа.

Еще в июле они начали ловить слоты (свободные даты для подачи документов) на сайте Французского визового центра, но система ставила их в очередь самое ранее на ноябрь. Тогда супруги обратились в небольшое турагентство, официально сотрудничающее с визовым центром. Там с каждого взяли за посреднические услуги по 10 тысяч.

Во-первых, агентство выловило для нас свободное окошко для подачи документов. Нашлось на 19 августа. До этого сами мы потратили кучу времени и нервов, но всё без толку. Не могу утверждать, но у меня сложилось ощущение, что агентства выступают как перекупщики и выкупают львиную долю слотов, а потом перепродают их частным туристам. По крайней мере, нас хотя бы не подвели. Одна моя знакомая обратилась в другое агентство, внесла предоплату — там ее третий месяц кормят обещаниями, времени на запись все еще нет. Во-вторых, агентство занимается авиабилетами. Ведь теперь недостаточно просто забронировать билеты на самолет, обязательно их выкупить. Если вы делаете визу на будущее, а не под конкретную поездку, то, по идее, их надо сдать, а сейчас это очень трудно. В-третьих — отель, с ним та же история. Раньше можно было забронировать любую гостиницу, потом найти вариант получше или подешевле. Сейчас все строго: при подаче заявления на визу требуют подтвержденную бронь от конкретного отеля, который нужно оплатить заранее — частично или даже полностью. Мы решили, что уж лучше отдадим двадцатку агентству, но не будем ломать голову, — говорит Анна.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Визовый центр Франции в Москве

В самом визовом центре супруги тоже оставили круглую сумму — почти 30 тысяч рублей, и это при том, что визовый сбор они оплачивали еще по старому ценнику — €35. Главной статьей расходов оказался сбор за мобильную биометрию. На двоих пара выложила 18 908 рублей — сотрудники визового центра сами к ним приехали и взяли отпечатки пальцев.

Мы бы и сами подъехали сдать отпечатки, но там не было такой опции. В визовом центре нам сообщили, что доступна только мобильная биометрия. Я думаю, визовые центры просто ставят заявителей перед фактом и неплохо зарабатывают на этом. Кроме того, мы дополнительно заплатили за курьерскую доставку. Зато через неделю нам привезли на дом паспорта с пятилетними «шенгенами». Но так дорого мне визы еще никогда не обходились, — признала собеседница NEWS.ru.

Корреспондент NEWS.ru обратился к одному из московских туроператоров, чтобы убедиться, как работает схема. Там предлагают на выбор пять стран, готовых принять россиян, — Францию, Испанию, Грецию, Италию и Швейцарию (последняя не состоит в ЕС, но входит в Шенгенскую зону). При этом сотрудник посоветовал делать именно французский «шенген» — по его словам, «это проще всего». Цена вопроса — 22 500 рублей «под ключ» (включая визовый сбор и работу агента). Как скоро будет готова виза, не говорят, но обещанное время исполнения — до четырех недель. На какой срок дадут «шенген», опять же неясно — мол, на усмотрение консульства. В принципе могут дать трехлетний и даже пятилетний, но гарантий нет. При этом количество бумажек, которые надо собрать, заметно выросло. Если раньше, как правило, к комплекту документов на визу было достаточно приложить справку с места работы с указанием зарплаты, то теперь, как предупредили агенты, нужна выписка из банка. Причем «очень желательно», чтобы на счету лежало 250–300 тысяч рублей.

Как подтвердил NEWS.ru другой туроператор, сейчас лучше всего дают визы Франция, Италия и Испания — у них можно получить визу и на два, и на три года, если ранее уже были «корректно откатанные длинные „шенгены“».

Официально очередь расписана уже до декабря, но мы по своим каналам можем устроить всё в течение недели. Правда, услуга будет стоить 35 тысяч. Можно сделать подешевле — за 30 тысяч в течение двух-трех недель. Стоимость включает визовый сбор, — пообещал турагент.

По его словам, итальянцы и французы как раз и рассматривают запрос в течение двух-трех недель. От Греции «мультишенгена» ждать не стоит — греки дают россиянам визы срок в срок под поездку, а с Финляндией вообще «все плохо, у них 500 слотов в день на всю Россию и до 80% отказов». Особенно много отказов в Москве, в Петербурге якобы выдают визы несколько охотнее. Точно ли в ЕС пустят с паспортом РФ, никто не может дать гарантии. Как отметил собеседник NEWS.ru, по крайней мере, легче пройти границу, прилетев на самолете, чем пересечь сухопутную.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

Впрочем, сложности с получением визы — не единственный барьер на пути в ЕС. Даже если в загранпаспорт поставили заветный «шенген», встает вопрос — как ехать. Из более-менее прямых путей из Москвы — через Стамбул или Белград (есть экзотические, через Доху, Ташкент, но это получает долго и дорого). Понятно, что и в Турцию, и в Сербию ввиду повышенного спроса цены сильно выросли. До недавних пор перевалочным пунктом для россиян на пути в «большую Европу» выступали прибалтийские республики. Знакомая семья с детьми этим летом рискнула отправиться в путешествие по Италии «на перекладных» — из Москвы в Петербург, оттуда автобусом до Ивангорода, потом пешком через мост в Нарву (ибо автомобилисты стоят на границе часа по четыре), затем на дизельном поезде до Таллина и, наконец, самолетом в Венецию.

Почему так сложно? Потому что у нас нет полумиллиона на билеты через Стамбул. Пришлось продумывать вот такой затейливый маршрут, — рассказал отец семейства Антон К.

Как известно, с 18 августа Эстония перестала пускать россиян с шенгенскими визами, выданными самой республикой. Примеру Таллина собираются последовать и соседи. Как рассказал еще один собеседник NEWS.ru Владимир, ему надо попасть в небольшой город на юге Австрии, причем с пожилыми родителями, для которых долгий путь с пересадками слишком утомителен. Поэтому, обладая итальянской визой, он будет пытаться въехать на машине в Латвию, чтобы улететь из Риги в австрийскую Каринтию. Если же в Латвию с российскими паспортами их не пустят, будет искать другие обходные пути.

Нелегкие времена настали и для обладателей недвижимости в ЕС. Как поделилась в беседе с NEWS.ru Валерия Д., у которой есть дом в Болгарии, туда она добиралась до Варны самолетом с пересадкой в Стамбуле. А вот обратно взяла наземный трансфер и в результате семь часов простояла в очереди на болгаро-турецкой границе. Кстати, глядя на происходящее, многие россияне принялись весьма активно продавать приобретенную в Болгарии недвижимость. Спрос, в принципе, есть — ее покупают у русских сами же болгары.

Урсула все объяснила

Между тем окно в Европу для россиян стремительно закрывается. Во вторник, 6 сентября, Еврокомиссия выступила с официальной рекомендацией — полностью приостановить действие Соглашения между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз. В пресс-релизе сказано, что «граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогостоящим и сложным процессом подачи заявления на визу», а государства-члены получат «широкую свободу действий при обработке заявлений на краткосрочную визу от российских граждан и смогут обеспечить более тщательный контроль в отношении российских граждан, выезжающих в ЕС». При этом Евросоюз «останется открытым для определенных категорий заявителей на получение российской визы, путешествующих с основными целями, включая, в частности, членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества».

Прекращение привилегированного доступа в ЕС для российских граждан: предложение приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима положит конец всем льготам для граждан РФ, подающих заявление на краткосрочную визу в Шенгенскую зону. Вместо этого будут применяться общие правила Визового кодекса, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Что это будет означать на практике:

Более высокий визовый сбор: он увеличится с €35 до €80 для всех заявителей.

Увеличенное время обработки: стандартный срок принятия консульствами решения по заявкам на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда требуется дальнейшее изучение заявления.

Более строгие правила в отношении многократных виз: заявители больше не будут иметь легкого доступа к визам, действительным для многократного въезда в Шенгенскую зону.

Более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут представить полный список документальных подтверждений при подаче заявления на визу. Они больше не будут пользоваться упрощенным перечнем, включенным в Соглашение об упрощении визового режима.

ЕС не будет признавать паспорта (включая, очевидно, «заграны»), выданные на «неподконтрольных правительству Украины» территориях. Брюссель подразумевает Крым, Донбасс, а также «Херсонскую и Запорожскую области».

Заявления на получение визы будут по-прежнему обрабатываться на основе оценки каждого конкретного случая.

Теперь Совету ЕС предстоит рассмотреть предложение Еврокомиссии. Приостановка действия Соглашения вступит в силу на второй день после публикации в Официальном журнале ЕС. Россию уведомят о решении не позднее чем за 48 часов до его вступления в силу.

Судя заявлениям из Брюсселя, визы и даже мультивизы для россиян полностью все-таки не отменят. Но кто и на каком основании сможет получить многократное разрешение на въезд, пока неясно. Непонятно также, будет ли выдаваться туристический «шенген». Ранее верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал понять, что «массовый туризм» из России в Европу нежелателен — по крайней мере пока продолжаются боевые действия на Украине. Но о полном сворачивании туристических виз он также прямо не сказал.

При этом господин Боррель обмолвился о том, что в ЕС пока не решили, что делать с уже выданными россиянам мультивизами.

Нам удалось прийти к общему подходу, уравновесив необходимость значительного сокращения числа россиян, въезжающих в ЕС, особенно в те страны, которые граничат с Россией, с необходимостью прицельного подхода, обеспечивающего возможность поездок для противников вооруженного конфликта, а также для студентов, ученых и так далее. Необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли и как именно выдавать новые визы, что делать с запасом существующих виз (многие граждане России сегодня имеют многократные шенгенские визы), — отметил еврочиновник в докладе «Что мы еще можем сделать для Украины?».

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

В этом вопросе европейцы также ждут рекомендаций от Еврокомиссии. Пока об аннулировании действующих мультивиз речь вроде бы не идет. По крайней мере, Боррель объяснился на сей счет довольно расплывчато: «Некоторые государства-члены ЕС, находящиеся близко к России, сталкиваются с огромным притоком россиян, и это также является для них проблемой национальной безопасности. Пограничный контроль остается национальной компетенцией, и эти государства-члены могли бы принять дополнительные меры по ограничению привилегий этих владельцев виз, соблюдая при этом Шенгенский пограничный кодекс».

Отдельно он пояснил, что наличие визы — еще не гарантия въезда.

Тот факт, что у меня есть виза, не означает, что у меня есть право попасть в страну. Конечно, это необходимое предварительное условие. Но даже если у вас есть выданная виза, может случиться так, что вас не пустят, — цитирует господина Борреля «Интерфакс».

Впрочем, здесь он как раз не сказал ничего нового. Этот принцип действует примерно одинаково во всех странах, тут никаких дополнительных искусственных преград в отношении русских, никакой сенсации. Пограничный контроль в принципе предусмотрен для проверки въезжающих в ту или иную страну, и каждая может отказать иностранцу во въезде по своим соображениям даже при наличии визы.