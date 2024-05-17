«Формула ядерной войны»: Медведчук расшифровал инициативу Зеленского Медведчук назвал инициативу Зеленского «формулой ядерной войны»

Фото: kremlin.ru

Виктор Медведчук

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является не чем иным, как «формулой ядерной войны», заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на «Смотрим.ру». По его словам, инициатива была составлена под диктовку Вашингтона и предполагает собой ультиматум России.

«Формула мира» Зеленского — это формула ядерной войны, куда Европу толкают США и во что сегодня включилась Швейцария, — написал Медведчук.

Говоря о грядущем форуме в Швейцарии, политик отметил, что на нем будет обсуждаться этот «ультиматум России», а европейские страны всего лишь выступят в роли массовки. Однако предъявлять что-то РФ в нынешних условиях — чистейшее безумие, добавил Медведчук.

Никакой «формулы мира» нет, а есть ультиматум, который США предъявляют России через политического попугая Зеленского. И в этом цирке предлагается принять участие суверенным государствам, — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что запланированная в Швейцарии конференция по Украине не даст результатов даже при участии Китая. По его словам, это связано с тем, что в мероприятии не будет участвовать Москва.