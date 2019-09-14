https://static.news.ru/photo/10789ebe-d702-11e9-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: UK Government

Великобритания осудила нападение йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. МИД королевства призвал прекратить подобного рода действия, рассказал представитель Форин-офиса.

По его словам, угрозы коммерческим объектам и гражданским районам недопустимы.

Эта эскалация подрывает координируемые ООН усилия по прекращению конфликта в Йемене <...> Мы призываем хуситов немедленно прекратить подобные атаки, — цитирует дипломата РИА Новости .

Хуситы уже не первый раз атакуют нефтяные объекты королевства. В августе 2019 года группировка «Ансар Аллах» нанесла удар с помощью беспилотников по месторождению нефти Шейба.

В Йемене с августа 2014 года идёт вооружённое противостояние между силами президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-шиитами. С марта 2015-го в военные действия на стороне Хади вступил ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы наносят удары по территории соседнего государства.

Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров осудил атаку хуситов. Политик уверен, что мировая общественность должна приложить усилия для предотвращения создания нового очага напряжённости на Ближнем Востоке.