Foreign Affairs: Германия утратила доверие ЕС из-за отношений с Россией

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Германия потеряла доверие Евросоюза из-за тесных взаимоотношений с Россией в сфере энергетики, сообщает Foreign Affairs. По данным издания, зависимость ФРГ от российского газа дает России возможность использовать эту ситуацию всякий раз, когда это необходимо, и именно поэтому Берлину необходимо в первую очередь отказаться от газа из РФ.

Германия уже страдает от дефицита доверия среди многих европейских союзников из-за ее тесных энергетических отношений с Москвой и, в частности, из-за отказа приостановить проект газопровода «Северный поток — 2» всего за несколько дней до начала российского вторжения, — сказано в материале.

По мнению автора, Германии следует продемонстрировать заинтересованность в окончании спецоперации России и оказать сильную поддержку Киеву, чтобы действия там закончились «быстро и на максимально выгодных для Украины условиях». Более того, во времена неопределенности в Евросоюзе Германия имеет все возможности для того, чтобы обеспечить себе решающее лидерство не только в отношении Украины, но и в решении более широких проблем безопасности ЕС.

Неспособность сделать это может в долгосрочной перспективе не только подорвать место Германии в Европе, но и ослабить западный альянс во время беспрецедентных глобальных вызовов, — подчеркивается в материале.

Ранее стало известно, что более 20 бургомистров подписали письмо в адрес кабмина ФРГ с призывом «переосмыслить решение нынешних проблем в отношениях с РФ», защитить интересы рядовых граждан, которые столкнулись с подорожанием жизни, и не отказываться от энергоносителей из РФ. Частью решения проблемы они назвали реанимацию газопровода «Северный поток — 2», одновременно критикуя ветряные турбины, которые признают «небезопасными для окружающей среды и для здоровья людей».