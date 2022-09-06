Forbes: после остановки «Северного потока» экономика Европы будет разрушена

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Прекращение поставок российского газа способно полностью разрушить экономику стран Европы, пишет обозреватель Forbes Сал Гилберти. По его словам, первой от последствий пострадает Германия. Также под удар уже попали и Соединенные Штаты, поскольку цена на природный газ в стране увеличилась почти вдвое.

Прекращение поставок российского газа этой зимой разрушит европейскую экономику, начиная с Германии. Потребители Соединенных Штатов не будут избавлены от боли. Цены на природный газ выросли на 95% на фьючерсных рынках США в решающий период с ноября по март, — пишет аналитик.

При этом он уточняет, что в некоторых странах Европы стоимость природного газа увеличивалась до 400% от прежней стоимости. Гилберти подчеркивает, что именно судьба Германии, сильнее всех зависимой от российского газа, и определит будущее других европейских и мировых держав этой зимой.

Ранее журналисты The Wall Street Journal писали, что приостановка работы газопровода «Северный поток» запустила наихудший сценарий для стран Евросоюза. По их мнению, впереди у ЕС исторически высокий уровень цен и обнищание потребителей. При этом Брюссель отдает себе отчет в том, что установление потолка цен на российские энергоносители способно целиком разорвать экономические связи с РФ.

До этого министры финансов стран «Большой семерки» во время видеоконференции приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.

Комментируя такое решение G7, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что устанавливая потолок цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с РФ. Он отметил, что западные страны готовы на любые жертвы, чтобы не допустить победы России над Украиной.