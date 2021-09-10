Forbes: Париж очень быстро проиграет в войне с Москвой

Франция не сможет долго обороняться, если случится война с Россией. При этом Париж имеет мощную армию с самой современной боевой техникой, сообщает Forbes со ссылкой на доклад американского аналитического центра RAND.

Авторы исследования также отметили , что у Франции есть новейшие самолёты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие. Однако всё это ненадёжно. У Франции нет столько людских резервов и запасов боеприпасов для ведения длительных боевых действий, как у России.

В случае подобного конфликта Францию ожидает провал, поскольку Россия является сильным и умелым противником, подчеркнули аналитики.

Ранее стало известно, что украинцы живут в условиях третьей мировой войны. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Винит она во всём Россию. Отношения двух стран испортились в 2014 году после того, как Крым вошёл в состав российской территории.