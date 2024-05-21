«Фонд мира даст денег на войну»: Коц высмеял решение ЕС по активам России Коц высмеял решение Совета ЕС направить доходы от активов РФ на помощь Киеву

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Военный корреспондент Александр Коц высмеял в своем Telegram-канале решение Совета Евросоюза направить доходы от изъятия замороженных российских на финансирование военной помощи Украине. Журналист намекнул на абсурдность того факта, что «Европейский фонд мира даст Киеву денег на войну». По его словам, страны Запада несутся в антиутопию из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

Европейский фонд мира, финансирующий военные поставки — это посильнее «Фауста» Гёте будет. Страны Запада все быстрее несутся в антиутопию из романа «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила», — отметил военкор.

Совет ЕС во вторник распространил заявление о решении использовать доходы от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Сообщается, что 90% прибыли будет направляться в Европейский фонд мира, а оттуда — на финансирование Киева. Оставшиеся 10% пойдут на европейские программы по восстановлению Украины.

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак ранее заявила, что конфискация замороженных российских активов Западом может подорвать мировую валютную систему. По ее словам, подобные решения должны принимать исключительно соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.