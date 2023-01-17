Фон дер Ляйен пригрозила России десятым пакетом санкций

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России десятым пакетом санкций, сообщает телеканал CNN. По ее словам, очередные рестрикции закроют лазейки в ранее принятых мерах.

Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть лазейки, покончить с этими и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза, — заявила глава ЕК.

16 января в Евросоюзе сообщили, что в рамках десятого пакета санкций обсуждается введение ограничений в отношении патриарха Кирилла, корпорации «Росатом», экспорта алмазов, снижение потолка цен на нефть из России.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов Польши и Литвы сообщал, что десятый пакет санкций ЕС против России может затронуть банки и ядерный сектор, а также предусматривать запрет на торговлю алмазами. По информации собеседников издания, перечень рестрикций должен быть готов к концу февраля, однако представителям Евросоюза все труднее добиться единогласного решения.

10 января глава ЕК пообещала ввести новые санкции против Белоруссии. Тогда же фон дер Ляйен выступила за предоставление любых вооружений Украине, в которых она нуждается, включая продвинутые системы ПВО.