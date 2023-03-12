Фон дер Ляйен перепугала европейцев угрозами в адрес России Пользователи Twitter осудили главу ЕК за слова о военном потенциале России

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике в Twitter после сообщения с угрозами в адрес России. Юзеры высказали опасения, что обещания главы ЕК «уменьшить военный потенциал» Москвы могут привести к серьёзным последствиям для ЕС.

Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас, — написал один из пользователей.

Другие с недоумением восприняли слова фон дер Ляйен и предостерегли ее от громких заявлений, которые могут навредить благосостоянию ЕС.

Помогите государствам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт, — отметил еще один комментатор.

Глава ЕК писала в своем микроблоге, что страны Запада усиливают контроль за соблюдением санкций. По ее словам, Россию и ее партнеров хотят лишить возможностей для обхода ограничений.

Мы должны нарушить маршруты снабжения, которые продолжают питать российскую военную машину, и наложить санкции на причастных к этому, — писала она.

Ранее в Великобритании журналистка Эби Робертс посоветовала главе ЕК «утопиться» после слов о России. Речь идет о еще одном недавнем выступлении фон дер Ляйен, в котором она объявила о создании в Гааге следственного центра по делам, связанным с российской СВО на Украине.