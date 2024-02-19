Флориан Филиппо: европейцы поняли, что им могли лгать о Путине, Украине, РФ

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Смерть оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов) используется на Западе в качестве предлога для приближения конфликта с Россией, написал в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Ранее он заявил, что ЕС специально нагнетает «антироссийскую истерию». В интервью NEWS.ru Филиппо рассказал, как жители Евросоюза относятся к выделению денег Киеву и почему они меняют свое отношение к Москве.

«Жертвами станут народы ЕС»

— Господин Филиппо, ранее вы сказали, что Европейский союз нагнетает «антироссийскую истерию» для создания репрессивной армии. Против кого могут быть направлены эти репрессии? Как они будут проявляться?

— Европейский союз в настоящее время занимается антироссийской истерией. Его руководство также очень обеспокоено заявлениями Дональда Трампа против НАТО. Поэтому большинство европейцев говорят, что необходимо создать репрессивную армию. Но я думаю, что первыми жертвами станут они сами, в частности страны, которые хотели бы покинуть ЕС.

Эта наднациональная армия не была бы привязана к какому-либо народу, не имела бы демократической, национальной легитимности, следовательно, она считалась бы очень опасной. Она бы просто старалась поддерживать порядок в ЕС и действовать против стран, которые хотели бы выйти из Европейского союза.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Флориан Филиппо

«Антироссийские санкции бесполезны»

— Что вы думаете о европейских санкциях против России? Как они влияют на экономику стран ЕС?

— Я всегда выступал против санкций Европейского союза против России, начиная с 2014 года (когда Крым вошел в состав России. — NEWS.ru). Очевидно, что с 2022-го они сильно активизировались. Во-первых, я думаю, что они бесполезны. Во-вторых, эти меры контрпродуктивны, поскольку в конечном счете именно мы страдаем больше всего. Это видно по резкому росту цен на энергоносители, который затрагивает всю экономику, доля промышленного производства в национальных доходах падает.

Мы уже сталкивались с этим в 2014 году: тогда были негативные последствия для нашего сельского хозяйства. Эта напряженность никому не нужна. Сейчас время, когда мы должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить требования друг друга и прийти к консенсусу.

«Выделение денег Киеву — преступление против мира»

— Европейский союз утвердил выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере €50 млрд на ближайшие четыре года. Как вы оцениваете это решение?

— Я категорически против. Во-первых, это означает, что Франция вложит в эту сумму почти 10 миллиардов, если мы посмотрим на ее долю.

Во-вторых, это весьма контрпродуктивно, поскольку приведет к продолжению войны, когда мы должны говорить о мире. Чем больше денег вкладываем, чем больше оружия отправляем, тем сильнее поддерживаем конфликт и не даем ему закончиться.

И в-третьих, у наших стран и так уже неприличная задолженность. Взять, к примеру, фермеров, которые бунтуют по всему ЕС, многие из них уже обанкротились. Возможно, именно им следует помочь в первую очередь. Нам говорят, что нет денег на увеличение пенсий, на больницы, но зато есть 50 млрд на Украину. Общественность негативно относится к выделению помощи Киеву и считает ее преступлением против мира.

Фото: Sergio Pitamitz/imageBROKER.com/Global Look Press Женщина выбирает продукты на рынке

«Интервью Путина Карлсону усилит истерию Запада»

— Вы смотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону? Что вы о нем думаете? На ваш взгляд, повлияет ли это интервью на отношение западных элит к РФ?

— Да, конечно, смотрел. Думаю, что это очень важное интервью, которое набрало сотни миллионов просмотров в социальных сетях. По моему мнению, оно повлияет на западное общественное мнение, поскольку многие посмотрят с другой стороны на ситуацию на Украине, ее отношения с Россией и действия НАТО. Они никогда не слышали такого по ТВ, на радио и не читали в местных газетах. После этого многие будут просить прекратить войну, так как лучше поймут, что происходит.

Для меня в интервью было мало нового, если не считать некоторые анекдоты Владимира Путина, которые я не слышал ранее. Но я уже давно слежу за ситуацией. Думаю, что это усилит истерию, агрессию, смятение среди так называемых элит. Они захотят ответить на это интервью, что-то ему противопоставить.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Европейцам долго внушали, что Россия — зло»

— Как вы думаете, как простые европейцы относятся к России и Владимиру Путину?

— Я думаю, что в ЕС много людей, которые достаточно негативно относятся к России и Владимиру Путину. Очевидно, из-за того, что они — жертвы пропаганды: им долго внушали, что страна — это чуть ли не всемирное зло. И им никогда не говорят ничего позитивного об РФ и ее президенте, так что мнение европейцев формируется из информации в СМИ.

Я думаю, что во Франции, Германии, Италии и других странах появляется все больше людей, кто уже не находится под влиянием пропаганды, кто читает разную информацию в интернете и социальных сетях, кто, например, видел это интервью Карлсона и кто знает, что нам много лгали о коронавирусе.

На самом деле COVID-19 открыл им глаза на все. Понимаете, что я имею в виду? Они поняли, что поскольку им лгали о коронавирусе, значит, могли [лгать] и о чем-то другом, в частности об Украине и России. Поэтому им самим приходится вникать в ситуацию, и некоторые уже без негатива, более взвешенно оценивают все происходящее.

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