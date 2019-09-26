https://static.news.ru/photo/20e432c4-e05b-11e9-a19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Deswijzen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Парижа распорядились приспустить флаги на всех официальных зданиях в память о сверти экс-президента Франции Жака Ширака. Соответствующее решение приняла мэр столицы Пятой республики Анн Идальго.

В память о нём флаги на всех муниципальных учреждениях будут приспущены, — написала Идальго в Twitter .

По её словам, в мэрии французской столицы, а также во всех окружных муниципалитетах появятся книги соболезнований.

Он навсегда останется нашим мэром, влюблённым в город и его жителей, — добавила Идальго.

Также она написала, что «глубоко тронута и опечалена» в связи со смертью Ширака, назвав его «выдающимся государственным деятелем».

Aujourd’hui Paris est en deuil. Je suis profondément émue et attristée d’apprendre que le Président Chirac nous a quittés. Homme d’Etat hors norme, immense figure humaniste, il a marqué l’histoire de notre pays. pic.twitter.com/SnZmQSDFMn — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 26 сентября 2019 г.

В 1977 году Жак Ширак стал первым за два столетия избранным мэром Парижа, после чего возглавлял город на протяжении 18 лет.

Как писал News.ru, бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. Он занимал пост главы государства два срока подряд — с 1995 по 2007 год.