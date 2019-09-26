https://static.news.ru/photo/20e432c4-e05b-11e9-a19b-fa163e074e61_660.jpgФото: George Deswijzen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти Парижа распорядились приспустить флаги на всех официальных зданиях в память о сверти экс-президента Франции Жака Ширака. Соответствующее решение приняла мэр столицы Пятой республики Анн Идальго.
В память о нём флаги на всех муниципальных учреждениях будут приспущены, — написала Идальго в Twitter.
По её словам, в мэрии французской столицы, а также во всех окружных муниципалитетах появятся книги соболезнований.
Он навсегда останется нашим мэром, влюблённым в город и его жителей, — добавила Идальго.
Также она написала, что «глубоко тронута и опечалена» в связи со смертью Ширака, назвав его «выдающимся государственным деятелем».
Aujourd’hui Paris est en deuil. Je suis profondément émue et attristée d’apprendre que le Président Chirac nous a quittés. Homme d’Etat hors norme, immense figure humaniste, il a marqué l’histoire de notre pays. pic.twitter.com/SnZmQSDFMn