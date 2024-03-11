Флаг новой страны НАТО подняли в Брюсселе Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением страны в Альянс

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Шведский флаг был поднят на территории штаб-квартиры НАТО, передает ТАСС. Это связано с тем, что на днях страна официально вступила в Североатлантический альянс.

Отмечается, что церемония прошла на территории военного блока в Брюсселе. Таким образом Швеция стала 32-м членом Альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у военного блока нет планов по расширению числа стран Альянса с ядерным оружием. Это также касается Швеции, которая недавно присоединилась к Блоку. По его словам, членство Швеции и Финляндии в НАТО положительно скажется на всем Альянсе, но особенно на странах Севера и Балтики.

О том, что Швеция вступила в НАТО, стало известно 7 марта. В Белом доме скандинавскую страну назвали государством с сильной демократией и высокоэффективными вооруженными силами. Там подчеркнули, что Стокгольм разделяет с Вашингтоном цели, ценности и видение мира.

Как пишет Bloomberg, НАТО благодаря вступлению Швеции в Альянс получит возможность решить все вопросы с военной логистикой в случае открытого конфликта с Россией. По данным агентства, скандинавское государство сможет стать центром для переброски войск и доставки всего необходимого к любой точке линии фронта от Балтики до Арктики.