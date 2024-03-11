Шведский флаг был поднят на территории штаб-квартиры НАТО, передает ТАСС. Это связано с тем, что на днях страна официально вступила в Североатлантический альянс.
Отмечается, что церемония прошла на территории военного блока в Брюсселе. Таким образом Швеция стала 32-м членом Альянса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у военного блока нет планов по расширению числа стран Альянса с ядерным оружием. Это также касается Швеции, которая недавно присоединилась к Блоку. По его словам, членство Швеции и Финляндии в НАТО положительно скажется на всем Альянсе, но особенно на странах Севера и Балтики.
О том, что Швеция вступила в НАТО, стало известно 7 марта. В Белом доме скандинавскую страну назвали государством с сильной демократией и высокоэффективными вооруженными силами. Там подчеркнули, что Стокгольм разделяет с Вашингтоном цели, ценности и видение мира.
Как пишет Bloomberg, НАТО благодаря вступлению Швеции в Альянс получит возможность решить все вопросы с военной логистикой в случае открытого конфликта с Россией. По данным агентства, скандинавское государство сможет стать центром для переброски войск и доставки всего необходимого к любой точке линии фронта от Балтики до Арктики.