Флаг ЕС убрали из-под Триумфальной арки в Париже после критики правых

Установленный под парижской Триумфальной аркой флаг Евросоюза сняли в ночь с субботы на воскресенье после критики ряда политиков и активистов правого крыла. Флаг Европы был размещён 1 января под одной из главных достопримечательностей столицы по случаю председательства Франции в Совете ЕС и вызвал дискуссии среди французов, поскольку не был сопровождён флагом страны.

Одним из главных противников 12-звёздочного флага ЕС была лидер ультраправой партии «Национальное объединение», ранее известной под названием «Национальный фронт», Марин Ле Пен. Она выложила в своём аккаунте в Twitter пост, поздравляющий «всех влюблённых во Францию с красивой победой патриотизма».

Lâobjet de la premiÃ¨re polÃ©mique de lâannÃ©e 2022 a disparu pic.twitter.com/YB3KyBOe5N — RÃ©mi Godeau (@remigodeau) January 2, 2022

Именно Ле Пен направила жалобу в Госсовет республики о недопустимости вывешивания флага ЕС над Могилой Неизвестного Солдата вместо французского вскоре после того, как его установили, поскольку это «оскорбляет тех, кто сражался за Францию».

Негодование высказала и глава правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, призвавшая президента страны Эммануэля Макрона вернуть на Триумфальную арку флаг страны.

К ним присоединился другой ультраправый кандидат в президенты Эрик Земмур, противник глобализации и европейской интеграции, также выступающий за выход Франции из НАТО.

Госсекретарь по делам Европы Клеман Бон изначально подчёркивал, что инициатива носит символический характер, и обещал, что флаг ЕС снимут через несколько дней. Однако всеобщее возмущение вынудило власти принять досрочные меры.

Франция приняла должность председателя Европейского союза 1 января. По этому случаю в столице иллюминировали в синий цвет ЕС главные достопримечательности, включая Триумфальную арку, Эйфелеву башню и фасад Елисейского дворца.

Макрон уже заявил, что защита европейских границ и усиление обороноспособности союза будут его главными приоритетам на ближайшие полгода на посту.