Финского министра заподозрили в выступлении подшофе YLE: глава Минэкономразвития Финляндии Линтиля появлялся на публике пьяным

Фото: finnish government

Мика Линтиля

Финский министр экономического развития Мика Линтиля выступил пьяным 29 апреля 2022 года на юбилейном семинаре по случаю десятилетия объединения энергетических компаний Paikallisvoima, сообщает издание YLE со ссылкой на двух участников встречи. Они рассказали, что в тот день речь Линтиля была бессвязной и от него пахло алкоголем.

Министр присутствовал на семинаре как официальное лицо, представляющее Госсовет. В тот день с использованием кредитной карты секретаря министра было куплено две бутылки игристого вина и одна бутылка коньяка в универмаге Stockmann в центре Хельсинки.

Сообщения о том, что министр появляется на публике в состоянии алкогольного опьянения, появлялись и раньше. В партии «Центр», в которой состоит Линтиля, назвали эти обвинения серьезными, но заметили, что за ними стоят анонимные источники. Спикер парламента и однопартиец министра Матти Ванханен назвал обвинения в адрес министра преследованием и отметил, что в Финляндии нет сухого закона.

Линтиля баллотируется в депутаты парламента на грядущих выборах от партии «Центр».

Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что в Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО решенным. Он напомнил, что 7 и 8 марта делегация из Будапешта посетит Хельсинки и Стокгольм, чтобы прояснить спорные вопросы. Источники газеты Iltalehti утверждали, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс.