Испанию «завалили» украинской кукурузой Финское судно Alppila доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы

Фото: Liu Xiaokun/Xinhua/Global Look Press

Судно из Финляндии Alppila доставило 13 июня в испанский портовый город Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен, передает издание Helsingin Sanomat. Он отметил, что это только начало поставок в Европу.

Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает, — сказал Коскинен.

Уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер ранее заявил, что власти Германии намерены помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта. Он добавил, что таким образом получится вывезти до 10 миллионов тонн зерна. Представитель Германии при этом указал на то, что на Украине всего хранится до 23 миллионов зерна.

Транспортировка украинского зерна по морю осложнена тем, что войска ВСУ заминировали порты в Чёрном море.